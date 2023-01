Ukrainische Sanktionen gegen Anna Netrebko

Putin hatte für Netrebko ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn eine Geburtstagsshow im Kremlpalast ausrichten lassen. Für Kritik sorgte, dass sie sich mit der Fahne der prorussischen Separatisten im Donbass fotografieren ließ. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs und im Zuge von Absagen von Konzerten und Opernauftritten in westlichen Ländern distanzierte sie sich schriftlich von Putin, was ihr wiederum Kritik und Auftrittsabsagen in Russland einbrachte.