Kugelbomben-Unfall: Zweiter 18-Jähriger gestorben

Mehrere Einheimische hatten in der Silvesternacht kurz vor 0.30 Uhr auf einem Feld in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz, Kugelbomben gezündet. Der Getötete dürfte sich bei der Explosion in unmittelbarer Nähe zu dem Böller aufgehalten haben, ein Gleichaltriger wurde lebensgefährlich verletzt und vom Notarzthubschrauber nach Wiener Neustadt geflogen. Dort hat er den Kampf ums Überleben verloren, wie am Samstag bekannt wurde.