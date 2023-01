Die ganze Welt von Lech Zürs im Pocketformat

In Zeiten von Social Media und Co. macht wohl die persönliche Note den entscheidenden Unterschied. Dazu zählen großartige Begegnungen: „Wir konnten Niki Lauda im Herbst 2013 für ein Interview gewinnen. Da hatten wir schon weiche Knie und mussten uns anschließend zwicken.“ Noch ein Geheimnis sei an dieser Stelle verraten: Die Covers werden seit 2018 von Julia per Hand vorgezeichnet - klassisch mit Bleistift auf Papier, einer Tasse Tee und Radiergummi. Immer ein Unikat. Dafür lässt sie sich auch gerne einmal von Reisen in andere Länder und Städte inspirieren: „Wir sind mal an einem Schaufenster mit Jeans in Rom vorbeispaziert. Das hat uns zur Coverfarbe der siebten Ausgabe inspiriert.“