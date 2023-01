Mann erhält nach 37 Jahren Flaschenpost zurück

Botschaft hängt nun gerahmt an der Wand

Er sei überwältigt, dass die Flasche so lange intakt geblieben sei, so der heute 47-Jährige „Ich bin nur überrascht, dass es nicht kaputtgegangen ist“. Die Familie Carrmax postete ein Video über die Flaschenpost auf TikTok und beschloss dann, den Originalbrief an Heller zurückzuschicken.

Der ist mittlerweile gerahmt und hängt an einer Wand in seinem Haus in Mount Washington. „Es ist einfach erstaunlich, dass er seinen Weg zurück gefunden hat.“