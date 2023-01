Sturms erster Neuzugang ist schon im Anflug!

Coronel noch Thema

Und auch in der Tormannfrage ließ Schicker aufhorchen. „Wir halten die Augen offen. Wenn etwas für die Zukunft passt, kann schon im Winter was passieren. Es wird eine ausländische Lösung werden“, kam es vom Sportchef, der einen Wechsel von Carlos Coronel (RB New York) doch noch nicht ad acta gelegt hat. „Es wird schwierig, aber vom Tisch ist er noch nicht.“