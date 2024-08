Vor Liga-Pause hat Sturm nur ein Ziel!

Letztes Spiel vor der Länderspielpause. Und da kennt Sturm nur ein Ziel: Daheim (13.200 Karten sind verkauft) muss ein Dreier gegen die WSG Tirol her! Die Bilanz der bisherigen zwölf Duelle in der Bundesliga spricht eine klare Sprache: zehn Siege, zwei Remis! Doch Christian Ilzer hebt warnend den Zeigefinger: „Ich habe Tirol viermal gesehen und ebenso oft habe ich eine gute Leistung gesehen. Uns erwartet eine andere WSG als in den letzten Jahren. Der Gegner verfolgt jetzt eine andere Spielidee, ist sehr spielstark. Die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz wollen wir den Takt vorgeben und uns im Detail wieder verbessern.“