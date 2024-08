Steirer-Derby! Hartberg gegen GAK – ab 17 Uhr LIVE

Der Letzte empfängt den Vorletzten im Duell der bisher einzig sieglosen Teams in der Fußball-Bundesliga: Für Gastgeber TSV Hartberg, der erst drei Partien ausgetragen hat, und den einen Punkt davor liegenden GAK ist daher ein Punktezuwachs zum Auftakt der 5. Runde wichtig. Anschließen wollen beide Teams an ihre Kantersiege in der 2. ÖFB-Cup-Runde. Hartberg setzte sich in Lafnitz mit 6:0 durch, der GAK schoss die SVG Reichenau-Innsbruck gar mit 9:0 ab.