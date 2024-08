Alte Arbeitskollegen kämpfen um den ersten Sieg

Bei Markus Schopp (der Fillafer und Amadin wieder an Bord hat) kommt keine große Derby-Stimmung auf, auch wenn er Dominik Frieser und Andi Lienhart, die als Insider genau wissen, was den Hartbergern weh tut, im Vorjahr noch in seinem Team hatte: „Der GAK ist ein weiterer Gegner, der uns im Weg stehen wird, unsere Ziele zu erreichen. Wir müssen viel von dem, was wir in den ersten Spielen gut gemacht haben, besser machen. Wenn uns das gelingt, werden wir voll anschreiben. Wenn wir ein bisserl weniger machen, hat der GAK die Möglichkeit, uns weh zu tun. Aber das Match hat keine andere Bedeutung für mich, als wenn wir gegen Altach oder Wattens spielen.“