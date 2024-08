Dieses Juwel soll jetzt für Sturm treffen

Was schon seit Tagen die Runde machte, ist jetzt offiziell: Sturm angelt sich Stürmer Erencan Yardımcı. Der 22-Jährige, der in der türkischen Süper Lig bislang zehn Tore in 45 Spielen erzielte, kommt auf Leihbasis vom deutschen Bundesligaklub Hoffenheim. Damit hat der Doublesieger sein Einkaufsprogramm abgeschlossen.