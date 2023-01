Meghan betete am Grab von Diana um deren Beistand

„Nachdem er die idiotische Entscheidung getroffen hatte, mit seinem Zerwürfnis mit der Königsfamilie an die Öffentlichkeit zu gehen, stand Harry zweifellos unter enormem Druck (...), so viel Gift wie möglich zu speien“, urteilt der Schriftsteller A.N. Wilson. Die Veröffentlichung der von dem Ghostwriter J. R. Moehringer geschriebenen 500 Seiten starken Memoiren bezeichnet er als feindselig und niederträchtig. Gaby Hinsliff vom „Guardian“ wirft Harry vor, in aller Öffentlichkeit „schmutzige Wäsche“ zu waschen.