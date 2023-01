LIVE ab 16.30 Uhr: Wer gewinnt Finale in Bi’hofen?

Gut 15.000 Fans erwartet

Auch Trainer Andreas Widhölzl freut sich darauf. „Die Schanze liegt uns am besten“, meint der Tiroler, der 1999 und 2000 vor einer Traumkulisse gewann. Die soll es auch heute geben, gut 15.000 Fans werden erwartet. Diese würden nur allzu gern einen der Ihren als strahlenden Sieger feiern. Das Springen in Bischofshofen wird für Stefan Kraft & Co. daher zur „Mission 25“!