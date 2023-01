Die kleine Botin sucht drei Werte für Neujahr

Ich meine, es muss nicht immer materiell oder in Gold aufzuwiegen sein, was mitgebracht wird, viel mehr geht es um die Geste. Und wenn wir nun 2023 die ersten Besuche bei Freunden und Verwandten machen, dann ist es eine schöne Sache, sich zu überlegen, was wohl die drei wichtigsten Werte sind, die wir mitbringen können. Menschlichkeit, Respekt und Gelassenheit zum Beispiel sind drei Werte, die uns wunderbar ins neue Jahr begleiten können und, obwohl sie kein Geld kosten, extrem viel Freude schenken.