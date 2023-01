Russisches Heer schoss auf zivile Infrastruktur

In den vergangenen 24 Stunden soll es sieben russische Raketenangriffe, 18 Luftangriffe und mehr als 85 Angriffe mit Mehrfachraketen gegeben haben. Die russischen Streitkräfte konzentrieren sich nach ukrainischen Angaben weiterhin auf den Vormarsch im Gebiet der Stadt Bachmut in der Region Donezk. Bei Angriffen auf die zivile Infrastruktur in Kramatorsk, Saporischschja und Cherson soll es zivile Opfer gegeben haben.