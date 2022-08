London: Schwarzmeerflotte Russlands ist geschwächt

Nach Ansicht Großbritanniens ist die russische Schwarzmeerflotte derzeit in einer schwachen Position. Der gemeldete ukrainische Angriff auf das Hauptquartier in Sewastopol auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim sei „der jüngste Rückschlag“ für die Flotte gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit und erinnerte an den Verlust des Flaggschiffs Moskwa im April. Indes halten die Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine an.