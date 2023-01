„Gelber Engel“: Tag und Nacht im Einsatz über Wien

An den Anblick von Christophorus 9 über Wien ist man in der Stadt gewöhnt. Genau 1808-mal wurde der Wiener Notarzthubschrauber im vergangenen Jahr angefordert. Meist geht es darum, Notfallpatienten von anderen Bundesländern in Wiener Spitäler zu bringen. Doch in 319 Fällen wurden die „gelben Engel“ des ÖAMTC letztes Jahr zu Einsätzen innerhalb der Stadtgrenzen gerufen.