35-jähriger Wiener erlitt Herzstillstand im Büro

„Grenzt an ein Weihnachtswunder“

Nur neun Tage nach seinem Herz-Kreislauf-Stillstand traf Florian W. auf seine Lebensretter der Berufsrettung Wien und des AKH. Er hat auch dank der raschen Hilfe seiner Kollegen keine Folgeschäden. „Ich bin glücklich, dass die komplette Rettungskette mit allen Beteiligten so gut funktioniert hat. Das Ganze grenzt wirklich an ein Weihnachtswunder“, strahlte der Wiener.