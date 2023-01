Die Kaiser sind geschlagen! Robots besiegen Emps

Prophezeiungen scheinen auch in der Welt des Sports das ein oder andere Mal wahr zu werden. „Wir werden mit 10 Punkten Unterschied gewinnen“, sagte TU-Robots Power Forward Clemens Huber im letzten Krone-Interview voraus und sollte dabei beinahe recht behalten. Mit 57 zu 48 setzten sich die Robots am Christmas-Gameday sensationell gegen die Uni Wien Emperors durch und setzten somit ein Ausrufezeichen in der laufenden ACSL-Season.