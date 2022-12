ACSL-College-Liga: Virtueller Daumen hoch für TYG

Emotionale, lebendige Statistiken? Ein digitaler Avatar und virtuelle Belohnungen für dein Engagement in der Sport-Community? Die neue Loyality-Plattform „Track Your Game“ macht das durch ein neues virtuelles Erlebnis am Spielfeld der Austrian College Sports League (ACSL) möglich. „Es gibt nichts Vergleichbares in Österreich oder Deutschland“, so Gründer Enrico Strutz. Im exklusiven Krone.at-Talk fasst der Berliner die Besonderheiten von TYG zusammen und auch die frisch gekrönte MVP Sophia Keller meldet sich zur Zahlenrevolution zu Wort.