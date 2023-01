Ganze Welt will Benedikt XVI. letzte Ehre erweisen

Am Montag pilgerten allein bis 19 Uhr rund 65.000 Personen zu Benedikts Leichnam - doppelt so viel wie ursprünglich angenommen. Bis zu 70.000 Personen werden beim Begräbnis am Donnerstag erwartet, hieß es in Rom. Der emeritierte Papst war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae, in dem er seit seinem Amtsverzicht im Februar 2013 lebte, gestorben.