Pilger in Rom: „Das ist ein historisches Ereignis“

Und plötzlich ist es ganz still. Die Gespräche zwischen römischen Schulkindern, die im Chor aufgesagten Ave Marias. Kein Tippen am Handy mehr, keine Selfies. Nur noch Orgelspiel ist im Petersdom zu hören, als Hunderte Gläubige langsam nach vorne zum Altar schreiten. Dort liegt er noch bis zu seinem Begräbnis am Donnerstag aufgebahrt: der Leichnam von Papst Benedikt XVI.