Österreichs Behörden warnen vor dem „rosa Kokain“

Auf Festivals in Österreich sichergestellt

Bis vor Kurzem hatten vor allem Behörden in Südamerika, speziell in Kolumbien, mit dem lebensgefährlichen Gift zu kämpfen. Mittlerweile hat die pinke Drogenwelle aber Europa erreicht, wie die Anti-Drogenbehörde der UN warnt. Und dies meist über Spanien. Auch auf Festivals in Österreich stellten Fahnder 2022 bereits das rosa Pulver sicher.