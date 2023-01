Traktorbrand in Scheune: „Es war schon sehr knapp“

Durch Zufall ging Markus Peintner, Chef des Berger Hofs in Tannheim, in der Nacht auf den 21. Dezember gegen 1 Uhr in den Keller. „Da habe ich ich Brandgeruch bemerkt“, erinnert sich der 48-Jährige. Als er draußen nachschaute, sah er starken Rauch und einen Feuerschein, der aus dem zwei Häuser entfernten Wirtschaftsgebäude von Fidel Renn (74) schlug.