Gefälschte Mail verspricht Rückzahlung beim Handy

Internet-Experten geben Tipps

Doch was tun, wenn man tatsächlich in die Falle der Kriminellen getappt ist? „Umgehend die eigene Bank kontaktieren, das Passwort auf der Seite des Mobilfunkanbieters ändern, sich vor ungewöhnlichen Anrufen in Acht nehmen und Anzeige bei der Polizei erstatten“, raten Experten vom „Watchlist Internet“.