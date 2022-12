Pressestimmen zu Pelé: „Ein Mythos ist gegangen“

„Süddeutsche Zeitung“: „Herrscher über Ball, Gegner und Rhythmus - so wurde er die erste mythische Gestalt des Sports. ... Am 29. Dezember ist Pelé an einer langwierigen Krebserkrankung im Alter von 82 Jahren gestorben. Aber er wird bleiben, als König in einem Land voller Tänzer und Träume.“