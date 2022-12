„Liebe!“ Pelé hinterlässt Abschieds-Botschaft

„Liebe, Liebe und Liebe für immer“

Pelés Abschieds-Botschaft im Wortlaut: „Inspiration und Liebe markierten die Reise von König Pelé, der heute friedlich verstorben ist. Auf seiner Reise bezauberte Edson alle mit seiner Brillianz im Sport, beendete einen Krieg, leistete soziale Arbeit auf der ganzen Welt und verbreitete das, was er am meisten für das Heilmittel für all unsere Probleme hielt: Liebe. Deine Botschaft im Leben wird ein Vermächtnis für die kommenden Generationen werden. Liebe, Liebe und Liebe für immer. Inspiration und Liebe markierten die Reise von König Pelé, der heute friedlich verstorben ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson die Welt mit seinem Genie im Sport, stoppte einen Krieg, führte soziale Arbeiten auf der ganzen Welt aus und verbreitete das, was er am meisten für das Heilmittel für all unsere Probleme hielt: Liebe. Seine heutige Botschaft wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe, für immer.“