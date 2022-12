Pelé ist tot! Fußball-Welt trauert um ihren König

Der dreifache Weltmeister, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, erlag seinem Krebsleiden! Pelé, für viele der beste Fußballer aller Zeiten, war in den letzten Wochen in einer Klinik in Sao Paulo nur noch palliativ behandelt worden. Die Angehörigen waren am Totenbett.