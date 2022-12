Comedian Nick Cannon wurde zum zwölften Mal Papa

Scott spielt damit auf den tragischen Tod von Sohn Zen an. Denn bereits 2021 wurden Cannon und das Model Eltern, doch der Bub verstarb nur fünf Monate nach der Geburt. „Zen ist in jedem Atemzug, den ich mache“, erklärte Scott daher. „Ich weiß, dass sein Geist an diesem Morgen bei uns im Raum war. Ich weiß, dass er auf uns herabschaut.“