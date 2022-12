Nebel: So können Sie Verkehrsunfälle vermeiden!

Ein Zug, der von einem Autofahrer bei einem Bahnübergang in Bleiburg übersehen wurde und ein Pkw-Lenker, der in Maria Rain plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte - der 39-Jährige verlor dabei sein Leben. Diese beiden Unfälle haben sich in dichtem Nebel ereignet. Weil sich der Nebel laut Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann in Kärntens Niederungen großteils noch bis Jahresende halten soll, gibt auch die Asfinag Tipps zur sicheren Fahrt: