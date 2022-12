Arbeitsverbot nicht für alle afghanischen Frauen

Der Wirtschaftsminister würde die Suche nach einer Lösung aber unterstützen und sich in einigen Tagen mit einem Vorschlag an die UNO-Mission wenden. Die Taliban reagierten am Dienstag zunächst nicht auf eine APA-Anfrage. Sie trafen sich mit Vertretenden der UNO und stellten dabei klar, dass das Arbeitsverbot weder für Angestellte der Vereinten Nationen noch für ausländische Frauen in NGOs gilt. Zudem dürften alle Frauen im Gesundheitsbereich weiter arbeiten.