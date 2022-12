„Brauchen qualifizierte Zuwanderung für Wohlstand“

„Der Fokus auf die Standortqualität, nicht nur was Investitionen betrifft und die Besteuerung von Kapital, sondern auch die Besteuerung von Arbeit und wie attraktiv die Regeln sind, das wird die große Aufgabe für die nächsten Regierungen in den nächsten zehn bis 15 Jahren sein“, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Es brauche „richtige Anreize, rasch in Beschäftigung zu kommen, wenn man arbeitslos geworden ist.“ An dieser Stelle räumte der Minister jedoch ein, dass die geplante Reform der Arbeitslosenversicherung nicht gelungen sei. Angedacht gewesen wäre ein Arbeitslosengeld, das stufenweise weniger wird. Beim Zuverdienst solle künftig allerdings genauer hingeschaut werden. Kocher kann sich auch vorstellen, die Geringfügigkeitsgrenze von 485,85 Euro monatlich zu streichen.