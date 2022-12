Wenn Jesus auf ein Glas Rotwein vorbeikommt

Auch so kann Weihnachten aussehen: Um die Jahrtausendwende sitzt ein Flüchtling - bitterarm, aber reich an philosophischen Gedanken - in einem kleinen Zimmer in Finnland und wartet auf seinen Asylbescheid. Das einzige, das ihm Wärme spendet, ist das eine oder andere Glas Rotwein. Doch dann passiert das Unvorstellbare. Mitten in seinem Zimmer steigt Jesus ein zweites Mal vom Himmel herab. Er will das vollenden, was ihm beim ersten Besuch auf Erden nicht gelungen ist - die Menschheit zu erretten.