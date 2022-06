10.000 Euro wurden für Licht ins Dunkel erlaufen

Am 15. Juni war es nach zwei Jahren Corona Pause endlich wieder so weit: Die größte Kinder- und Jugendlaufserie Österreichs konnte das Bundesfinale in Rif im Bezirk Hallein (Salzburg) am Universitätssportzentrum austragen. Nach neun Landesausscheidungen qualifizierten sich die besten Schüler in sechs verschiedenen Altersklassen für das Abschlussfinale. Insgesamt waren 800 Schüler aus 130 verschiedenen Schulen Österreichs am Start.