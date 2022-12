Verurteilter Mörder war ein ewiger Querulant

Tod in Wels

Auch in Garsten versuchte Brunnbauer zwischen 2009 bis 2017 jährlich sein Glück. Mit Beschluss des Landesgerichtes Krems vom 28. September 2022 wurde Brunnbauer nach der Einholung eines Sachverständigengutachtens mit zahlreichen Auflagen bedingt entlassen. Bei den Auflagen ging es um betreutes Wohnen, Annäherungs- und Kontaktverbote, Alkoholverbot und Bewährungshilfe. „Zu erwähnen wäre auch, dass der Strafgefangene zuletzt aus gesundheitlichen Gründen auch nur mehr eingeschränkt vollzugstauglich war“, so das Kremser Gericht. Am 2. Dezember starb Brunnbauer in Wels.