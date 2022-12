74-Jährige lockte falschen Polizisten in die Falle

Opfer wurde stutzig

Im Falle einer 74-jährigen Frau aus Hietzing sollte jedoch die Beharrlichkeit des angeblichen Gesetzeshüters am Telefon das Opfer stutzig werden lassen. Denn nachdem die Pensionistin dem „Beamten“ am Donnerstag bereits Wertgegenstände übergeben hatte, verlangte der Anrufer am Telefon weiterhin Geld. Die Frau alarmierte den Notruf, der Betrug flog auf und gemeinsam mit den echten Beamten wurde eine weitere Übergabe vereinbart.