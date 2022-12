Tote bei schweren Schneefällen in Japan

Das ist nicht ungewöhnlich, diesmal kam es jedoch auch in Gebieten zu Niederschlägen, in denen es normalerweise wenig Schnee gibt. Ein Beispiel ist die Insel Shikoku an der Pazifikküste. Zudem gab es in den üblicherweise schneearmen Präfekturen Kagoshima und Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu Verkehrsbeeinträchtigungen nach Schneefällen. Am Freitag blieben dort dutzende Lastwagen und andere Fahrzeuge liegen.