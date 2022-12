Zahl der Influenza-Fälle schnellt in die Höhe

Wie von Experten bereits erwartet, ist die Zahl der Influenza-Fälle in Österreich - wie auch im Rest Europas - in der letzten Woche weiterhin stark angestiegen. Im Gegensatz dazu dürfte die Zahl der Corona-infizierten Patienten in den heimischen Spitälern in den kommenden zwei Wochen nur leicht ansteigen.