Mann (88) kam mit Granate im Hintern ins Spital

„Ein Apfel, eine Mango oder sogar eine Dose Rasierschaum. Man ist es gewohnt, dass ungewöhnliche Gegenstände an den falschen Stellen stecken. Aber eine Granate? Niemals“, sagte ein Krankenhausmitarbeiter der französischen Zeitung „Var Matin“. Der ältere Herr war in die Klinik gekommen und hatte schlicht erklärt, in seinem Gesäß befinde sich die über 100 Jahre alte Kriegswaffe.