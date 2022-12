Die Nachwuchsförderung liegt Donau am Herzen

Im Sommer scheiterte man im Aufstiegs-Play-Off ganz knapp am Kremser SC. Doch den Kopf haben die Kicker des SV Donau nicht in den Sand gesteckt. Ganz im Gegenteil. Auch in dieser Saison der Wiener Stadtliga liegt man im Spitzenfeld der Tabelle. Ein Thema wird aber wie schon in den letzten Jahren großgeschrieben - die Nachwuchsförderung!