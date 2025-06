Die Unterhaus-Gala JETZT im Livestream!

Fußballfest der besonderen Sorte

Wie auch die Jahre zuvor, wird der Abend von Rapid-Legende Andy Marek moderiert. In zahlreichen unterhaltsamen Aufgaben treten die Vereine gegeneinander an. Außerdem wird es wieder ein tolles Gewinnspiel geben, bei dem alle Zuseher für ihren Verein vor Ort abstimmen können. Die zuhausegebliebenen Fans, Spieler und Vereinsfunktionäre sollten sich also bereithalten, es winkt ein attraktiver Preis für den Verein mit den meisten Stimmen.