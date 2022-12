Bullen bestellen einen neuen Chef

Der Frauenfußball in Salzburg nimmt Formen an. Die Bullen bestellen mit dem Ex-Bundesliga-Kicker Bernd Winkler - sechs Spiele für Austria Salzburg, elf Partien für Altach - einen Salzburger als neuen Leiter für Frauenfußball. „Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Unser gemeinsames Ziel dabei ist es, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, um möglichst viele junge Spielerinnen aus der Region zu uns zu holen, ihnen eine Ausbildung auf hohem Niveau bieten zu können und so den Frauenfußball nachhaltig wachsen zu lassen“, erklärt der 43-Jährige.