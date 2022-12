Regierung hielt Migranten wochenlang illegal fest

Das Innenministerium rechtfertigte sein Vorgehen mit einer nie dagewesenen Zahl an Bootsmigranten, die das Asylsystem unter „riesigen Druck“ gesetzt hätten. Die Mitarbeiter hätten „rastlos“ daran gearbeitet, die Menschen in Hotels oder anderen Unterkünften unterzubringen. Die Zahl der Menschen, die in kleinen Booten den Ärmelkanal überquerten, erreichte mit mehr als 44.000 in diesem Jahr einen neuen Höchststand.