Familie bangt seit fast einem Jahr um den Vater

Den Bürgern in Aggsbach Markt geht das Schicksal der Familie zu Herzen. Und so entschlossen sich die örtlichen Vereine, ihr finanziell unter die Arme zu greifen. Bürgermeister Josef Kremser und Vize Rainer Toifl sammelten gemeinsam mit Kirchenchor, Pfarre, ÖVP Aggsbach-Willendorf und einer Stammtischrunde die Geldspenden. 19.437 Euro übergaben sie nun an Ehefrau Jenifer und die beiden Töchter. Über weitere Spenden wäre die Familie sehr dankbar.