73 Mitarbeiter verlieren zu Weihnachten ihren Job

Am Mittwoch fand am Landesgericht Innsbruck der erste Verhandlungstermin im Insolvenzverfahren der GA Actuation Systems GmbH statt. „Erwartungsgemäß“ habe der Insolvenzverwalter „den Antrag auf Schließung des Unternehmens eingebracht“, so der KSV in einer Aussendung. 73 Mitarbeiter würden demnach ihren Job verlieren. Die bisher anerkannten, offenen Insolvenzforderungen belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro. Bisher meldeten 135 Gläubiger Ansprüche an.