Erstes Kärntner Badehaus feiert 10-Jahr-Jubiläum

Doch jetzt wird es besser angenommen als gedacht. „Im Nachhinein ist dieser Bau ein Segen für die Gemeinde. Denn Wellness boomt, und das wird es auch weiter tun“, weiß Thoma und fügt hinzu: „Das Badehaus am Millstätter See bietet ein Rundumpaket für Körper, Geist und Seele - besonders in stressigen Zeiten nehmen die Leute dieses in Anspruch.“