Mehr Kinderbetreuung soll Abwanderung stoppen

Doch die Region mit rund 23.000 Einwohnern will noch eins draufsetzen: In Hainfeld wird bereits ein Neubau mit vier weiteren Gruppen geplant, in Lilienfeld soll der bestehende Standort durch einen Zubau erweitert werden. Dabei ist auch eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder ab null Jahren, womöglich in Zusammenarbeit mit dem Stift, angedacht. „Die Region hat schon ein beachtliches Tempo bei der Umsetzung vorgelegt“, freut sich Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.