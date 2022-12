Rutte entschuldigte sich für „unermessliches Leid“

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich am Montag im Namen des Staates für die Rolle des Landes in der Geschichte der Sklaverei entschuldigt. „Der niederländische Staat und seine Vertreter haben jahrhundertelang die Sklaverei ermöglicht und gefördert und davon profitiert“, sagte Rutte am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. From und Datum der Ansprache waren bis zuletzt umstritten. Auch an der Frage, ob Rutte überhaupt der Richtige ist, der diese historische Rede halten sollte, hatten sich heftige Debatten entzündet.