Mehrere Anzeigen wegen illegaler Pyrotechnik

Die Polizei untersucht zudem die Sprengung einer Klimaanlage eines Bürocontainers in Wien-Liesing, deren Knall zahlreiche Passanten und Anrainer alarmiert hatte. Drei Jugendliche wurden in Floridsdorf angezeigt, nachdem sie um kurz nach 16 Uhr von Uniformierten in einem Zug mit einem Sackerl voller Sprengkörper festgehalten wurden. Etwas später gegen 18 Uhr hörten die Beamten einen lauten Knall in der Nähe des Bahnhofs.