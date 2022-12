Neue Chefin der Kärnten Netz bestellt

Derzeit ist Tatschl-Unterberger, die an der TU Graz Elektrotechnik studiert und ihre Ausbildung mit einem MBA in Marketing and Finance am MDI Gurgaon in Indien erweitert hat, Geschäftführerin der DigiTrans GmbH: Dieses Innovationslabor für automatisiertes Fahren in der Gütermobilität hat sie in den vergangenen vier Jahren aufgebaut. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Mikroelektronik durch verschiedenste Aufgaben bei Infineon in den USA, in Deutschland und in Österreich. Außerdem unterrichtete Eva Tatschl-Unterberger mehrere Jahre an der Fachhochschule Kärnten als nebenberufliche Lektorin im Master Studienzweig Integrated Systems and Circuit Design.