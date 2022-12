Richtiger Tipp bringt Lotto-Millionen unterm Baum

Je fünf Millionen für die Gewinner

Heuer ging es am vierten Adventsonntag „lediglich“ um zehn Millionen Euro - aber somit um den dritten Siebenfach-Jackpot in der heimischen Geschichte. Ein Solo-Glückspilz hätte sich in der ewigen Rangliste der höchst belohnten Gewinner den zweiten Platz gesichert, allerdings tippten sogar zwei Spieler aus Niederösterreich und dem Burgenland richtig und somit erhalten beide jeweils exakt 5.199.031,70 Euro, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend mitteilten.