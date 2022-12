Welser Judo-Superstar zerwirft sich mit Verband

„Mir fehlen aktuell die richtigen Worte. Ich werde mich in den nächsten Tagen dazu melden“, hält sich das 27-jährige Aushängeschild bislang wortkarg. Judo-Insider lassen durchklingen: „Borchashvili fühlt sich im Nationalteam nicht sonderlich gut betreut!“ Poiger wird deutlicher: „Das Thema ist nicht in den letzten Tagen entstanden. Shamil will viel Aufmerksamkeit und ist mit den Trainern nicht immer zufrieden.“ Dabei lasse man dem Welser alle Freiheiten – dieser durfte zuletzt sogar in Spanien und Italien trainieren. „Natürlich nehmen wir seine Kritikpunkte ernst. Auch Nationaltrainerin Yvonne Bönisch hinterfragt sich selbst“, lässt Poiger tief blicken, stellt aber offen klar, dass er seinen Trainern den Rücken stärkt und letzte Woche ein klärendes Gespräch mit allen Beteiligten einräumen wollte.